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        Kırıkkale'de bir sürücünün aracıyla giderken silahla yaralanmasına ilişkin 4 şüpheli yakalandı

        Kırıkkale'de bir sürücünün seyir halindeki otomobilinde silahla yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 16:59 Güncelleme: 07.08.2024 - 16:59
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        Kırıkkale'de bir sürücünün aracıyla giderken silahla yaralanmasına ilişkin 4 şüpheli yakalandı
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        Kırıkkale'de bir sürücünün seyir halindeki otomobilinde silahla yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 4 Ağustos'ta Ovacık Mahallesi İzmir Caddesi'nde, 42 ACY 479 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan E.A'nın (42) tabancayla yaralanması olayına karışan şüphelilerin P.K, Ö.Y, T.T. ve M.C.Y. olduğunu belirledi.

        Kentte düzenlenen operasyonda yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından Yüksek İhtisas Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi.

        Olayın ardından aracıyla yaralı halde geldiği İl Emniyet Müdürlüğü önündeki polislerden yardım isteyen E.A, polislerce çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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