Kırıkkale'de bir sürücünün aracıyla giderken silahla yaralanmasına ilişkin 4 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 4 Ağustos'ta Ovacık Mahallesi İzmir Caddesi'nde, 42 ACY 479 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan E.A'nın (42) tabancayla yaralanması olayına karışan şüphelilerin P.K, Ö.Y, T.T. ve M.C.Y. olduğunu belirledi.

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