GÜNCELLEME - Kırıkkale'de sürücünün aracıyla giderken silahla yaralanmasına ilişkin 1 şüpheli tutuklandı
Kırıkkale'de bir sürücünün seyir halindeki otomobilinde silahla yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 4 kişiden 1'i tutuklandı.
Kırıkkale'de bir sürücünün seyir halindeki otomobilinde silahla yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 4 kişiden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, E.A'nın (42) 4 Ağustos'ta Ovacık Mahallesi İzmir Caddesi'nde 42 ACY 479 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken tabancayla yaralanması olayına karışanların P.K, Ö.Y, T.T. ve M.C.Y. olduğunu belirledi.
Kentte düzenlenen operasyonda yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından Yüksek İhtisas Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden M.C.Y. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, P.K, Ö.Y. ve T.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olayın ardından aracıyla geldiği İl Emniyet Müdürlüğü önündeki polislerden yardım isteyen E.A, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.
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