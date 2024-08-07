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        GÜNCELLEME - Kırıkkale'de sürücünün aracıyla giderken silahla yaralanmasına ilişkin 1 şüpheli tutuklandı

        Kırıkkale'de bir sürücünün seyir halindeki otomobilinde silahla yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 4 kişiden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 22:55 Güncelleme: 07.08.2024 - 22:55
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        GÜNCELLEME - Kırıkkale'de sürücünün aracıyla giderken silahla yaralanmasına ilişkin 1 şüpheli tutuklandı
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        Kırıkkale'de bir sürücünün seyir halindeki otomobilinde silahla yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 4 kişiden 1'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, E.A'nın (42) 4 Ağustos'ta Ovacık Mahallesi İzmir Caddesi'nde 42 ACY 479 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken tabancayla yaralanması olayına karışanların P.K, Ö.Y, T.T. ve M.C.Y. olduğunu belirledi.

        Kentte düzenlenen operasyonda yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından Yüksek İhtisas Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi.

        Şüphelilerden M.C.Y. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, P.K, Ö.Y. ve T.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Olayın ardından aracıyla geldiği İl Emniyet Müdürlüğü önündeki polislerden yardım isteyen E.A, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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