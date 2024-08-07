GÜNCELLEME - Kırıkkale'de sürücünün aracıyla giderken silahla yaralanmasına ilişkin 1 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, E.A'nın (42) 4 Ağustos'ta Ovacık Mahallesi İzmir Caddesi'nde 42 ACY 479 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken tabancayla yaralanması olayına karışanların P.K, Ö.Y, T.T. ve M.C.Y. olduğunu belirledi.

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