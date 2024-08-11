Kırıkkale Valisi Makas, makam aracını sünnet düğünü düzenlenen şehidin kardeşine tahsis etti

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, sünnet düğünü düzenlenen şehit kardeşi Özgür Alp Mutlu'ya makam aracını tahsis etti.

Vali Makas, Hakkari'nin Çukurca ilçesi Güven Dağı bölgesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda çıkan çatışmada 2016 yılında şehit olan sözleşmeli er Özgür Mutlu'nun kardeşi Özgür Alp Mutlu'nun sünnet düğünü dolayısıyla kendisine makam aracını tahsis etti.

Türk bayrağı ve balonlarla süslenen makam aracına bindirilen Özgür Alp Mutlu ve ailesi konvoy eşliğinde şehir turu attı.