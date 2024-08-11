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        Kırıkkale Valisi Makas, makam aracını sünnet düğünü düzenlenen şehidin kardeşine tahsis etti

        Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, sünnet düğünü düzenlenen şehit kardeşi Özgür Alp Mutlu'ya makam aracını tahsis etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 23:46 Güncelleme: 11.08.2024 - 23:46
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        Kırıkkale Valisi Makas, makam aracını sünnet düğünü düzenlenen şehidin kardeşine tahsis etti
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        Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, sünnet düğünü düzenlenen şehit kardeşi Özgür Alp Mutlu'ya makam aracını tahsis etti.

        Vali Makas, Hakkari'nin Çukurca ilçesi Güven Dağı bölgesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda çıkan çatışmada 2016 yılında şehit olan sözleşmeli er Özgür Mutlu'nun kardeşi Özgür Alp Mutlu'nun sünnet düğünü dolayısıyla kendisine makam aracını tahsis etti.

        Türk bayrağı ve balonlarla süslenen makam aracına bindirilen Özgür Alp Mutlu ve ailesi konvoy eşliğinde şehir turu attı.

        Etkinlikte, şehidin Kırıkkale Şehitliği'ndeki kabri de ziyaret edilerek Kuran-ı Kerim okunup, dua edildi.

        Şehidin annesi Hatice Mutlu, AA muhabirine, devlet yetkililerinin kendilerini hiç yalnız bırakmadığını belirterek, "Bugün oğlumun sünnet düğünü vardı. Kırıkkale Valisi Mehmet Makas'ın makam aracını oğluma sünnet arabası olması için tahsis etti. Oğlumu ve bizleri sevindirdiği için vali beye teşekkür ederim." dedi.

        Sünnet programına Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, bazı protokol üyeleri, şehidin yakınları ve davetliler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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