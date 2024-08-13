Kırıkkale'de çarpışan taksilerdeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Kırıkkale'de 2 taksinin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kırıkkale'de 2 taksinin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
M.Ö. (63) idaresindeki 40 T 0434 plakalı taksi, Kırıkkale-Ankara kara yolu Yahşihan Kavşağı'nda, E.Ş'nin (22) kullandığı 70 T 0128 plakalı taksiyle çarpıştı.
Yaralanan M.Ö. ve aracındaki yolcu H.Ö. (76) ile diğer sürücü E.Ş, sağlık ekiplerince Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.
M.Ö, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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