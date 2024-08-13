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        Kırıkkale'de çarpışan taksilerdeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Kırıkkale'de 2 taksinin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 14:27 Güncelleme: 13.08.2024 - 14:27
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        Kırıkkale'de çarpışan taksilerdeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Kırıkkale'de 2 taksinin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        M.Ö. (63) idaresindeki 40 T 0434 plakalı taksi, Kırıkkale-Ankara kara yolu Yahşihan Kavşağı'nda, E.Ş'nin (22) kullandığı 70 T 0128 plakalı taksiyle çarpıştı.

        Yaralanan M.Ö. ve aracındaki yolcu H.Ö. (76) ile diğer sürücü E.Ş, sağlık ekiplerince Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.

        M.Ö, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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