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        Kırıkkale'de AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümü kutlandı

        Kırıkkale'de AK Parti İl Başkanlığı tarafından AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla toplantı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 15:07 Güncelleme: 14.08.2024 - 15:07
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        Kırıkkale'de AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümü kutlandı
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        Kırıkkale'de AK Parti İl Başkanlığı tarafından AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla toplantı düzenlendi.

        AK Parti Kırıkkale İl Teşkilatı tarafından bir kafede düzenlenen programda konuşan İl Başkanı Engin Pehlivanlı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yol yürümekten onur ve gurur duyduğunu söyledi.

        Milletvekili Mustafa Kaplan da "Liderimizin öncülüğünde kimseden hiç bir karşılık beklemeden halkımıza hizmet etmeye devam ediyoruz. Hak davasında mücadele eden bir liderimiz var. Onun gücü bize bir babanın varlığı gibidir. Liderimizden aldığımız güçle daha rahat hizmet etme imkanı oluyor. Biz parti olarak hep bu ülkenin sorunlarını ortadan kaldırmak için çalıştık, bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

        Konuşmaların ardından Kaplan, Pehlivanlı ve ilçe belediye başkanları, partililerle yaş günü pastasını kesti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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