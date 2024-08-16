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        Karakeçili'de Kur'an kursunda eğitim gören öğrenciler için program düzenlendi

        Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde Kur'an kursunda eğitim gören öğrenciler için cuma namazı öncesi program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 15:52 Güncelleme: 16.08.2024 - 15:55
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        Karakeçili'de Kur'an kursunda eğitim gören öğrenciler için program düzenlendi
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        Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde Kur’an kursunda eğitim gören öğrenciler için cuma namazı öncesi program düzenlendi.

        Karakeçili Müftülüğünce ilçede açılan kuran kurslarında eğitim gören öğrenciler için cuma namazı öncesi ilçedeki camide düzenlenen programda öğrenciler tarafından Kur’an-ı Kerim okundu, dua edildi.

        Öğrencilere İlçe Müftüsü Muhammet Key ve emekli müftü Osman Albayrak tarafından hediyeler verildi.

        Key, ilçede 9 yaz Kur'an kursu açıldığını, 4-6 yaş kursta 15 öğrencinin, diğer 8 kursta 70 kız ve 71 erkek öğrencinin eğitim aldıklarını belirtti.

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        Galeri

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