Karakeçili'de Kur'an kursunda eğitim gören öğrenciler için program düzenlendi

Key, ilçede 9 yaz Kur'an kursu açıldığını, 4-6 yaş kursta 15 öğrencinin, diğer 8 kursta 70 kız ve 71 erkek öğrencinin eğitim aldıklarını belirtti.

Öğrencilere İlçe Müftüsü Muhammet Key ve emekli müftü Osman Albayrak tarafından hediyeler verildi.

Karakeçili Müftülüğünce ilçede açılan kuran kurslarında eğitim gören öğrenciler için cuma namazı öncesi ilçedeki camide düzenlenen programda öğrenciler tarafından Kur’an-ı Kerim okundu, dua edildi.

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