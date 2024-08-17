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        Kendisini polis olarak tanıtıp, yaşlı kadını dolandırdığı iddia edilen şüpheli yakalandı

        Kırıkkale'de kendisini polis olarak tanıtıp yaşlı kadını dolandırdığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2024 - 19:03 Güncelleme: 17.08.2024 - 19:03
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        Kendisini polis olarak tanıtıp, yaşlı kadını dolandırdığı iddia edilen şüpheli yakalandı
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        Kırıkkale'de kendisini polis olarak tanıtıp yaşlı kadını dolandırdığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

        Yahşihan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ankara-Kırıkkale kara yolu Yüksek Hızlı Tren Köprüsü altındaki kontrol noktasında Ankara'dan Şanlıurfa'ya gitmekte olan ticari taksiyi durdurdu.

        Takside yolcu olarak bulunan A.D'nin (21) durumundan şüphelenen ekipler, şahsın üzerinde yaptığı aramada yaklaşık 5 milyon liralık döviz ve altın ele geçirdi.

        Ekipler yaptıkları incelemede A.D'nin Ankara'da kendisini polis olarak tanıtarak Z.A'nın (73) evinden döviz ve altın aldığını tespit etti.

        Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

        Ele geçirilen para ve altınların Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sahibine teslim edileceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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