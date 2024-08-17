Kırıkkale'de kendisini polis olarak tanıtıp yaşlı kadını dolandırdığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

Yahşihan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ankara-Kırıkkale kara yolu Yüksek Hızlı Tren Köprüsü altındaki kontrol noktasında Ankara'dan Şanlıurfa'ya gitmekte olan ticari taksiyi durdurdu.

Takside yolcu olarak bulunan A.D'nin (21) durumundan şüphelenen ekipler, şahsın üzerinde yaptığı aramada yaklaşık 5 milyon liralık döviz ve altın ele geçirdi.

Ekipler yaptıkları incelemede A.D'nin Ankara'da kendisini polis olarak tanıtarak Z.A'nın (73) evinden döviz ve altın aldığını tespit etti.