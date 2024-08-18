Kırıkkale'de çıkan yangında 2 evde hasar oluştu

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Selim Özer Mahallesi'ndeki müstakil bir evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında, alevler yandaki evin çatısına sıçradı.

Kırıkkale'de müstakil bir evde çıkan ve yandaki evin çatısına sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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