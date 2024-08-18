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        Kırıkkale'de çıkan yangında 2 evde hasar oluştu

        Kırıkkale'de müstakil bir evde çıkan ve yandaki evin çatısına sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 19:11 Güncelleme: 18.08.2024 - 19:22
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        Kırıkkale'de çıkan yangında 2 evde hasar oluştu
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        Kırıkkale'de müstakil bir evde çıkan ve yandaki evin çatısına sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Alınan bilgiye göre, Selim Özer Mahallesi'ndeki müstakil bir evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında, alevler yandaki evin çatısına sıçradı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında evlerden biri kullanılamaz hale gelirken, diğerinin çatısında hasar oluştu.

        Dumandan etkilenen R.C'ye ambulansta müdahale yapıldı.

        Yangının elektrik tesisatından çıktığı öne sürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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