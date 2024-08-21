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        Kırıkkale'de 157 araç trafikten men edildi

        Kırıkkale'de polis ekiplerince son bir haftadaki trafik denetimlerinde 157 araç trafikten men edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 13:18 Güncelleme: 21.08.2024 - 13:18
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        Kırıkkale'de 157 araç trafikten men edildi
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        Kırıkkale'de polis ekiplerince son bir haftadaki trafik denetimlerinde 157 araç trafikten men edildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 14-20 Ağustos'ta il genelinde gerçekleştirilen trafik kontrollerinde 9 bin 203 aracın kontrol edildiği belirtildi.

        Denetimlerde, aralarında çevreye rahatsızlık verenlerin de bulunduğu 157 aracın trafikten men edildiği aktarıldı.

        Açıklamada, güvenli trafik ve yolculuk için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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