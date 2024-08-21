Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Kırıkkale Belediye Başkanı Önal'dan evi yanan aileye ziyaret

        Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, evi yanan aileyi ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 14:38 Güncelleme: 21.08.2024 - 14:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırıkkale Belediye Başkanı Önal'dan evi yanan aileye ziyaret
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, evi yanan aileyi ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Önal, 18 Ağustos'ta Altan ve Adem Ceyhan'a ait Selim Özer Mahallesi 2343. Sokak'taki müstakil evin yangında hasar görmesi üzerine aileye ziyarette bulundu.

        Ziyarette Ceyhan alisine geçmiş olsun dileğinde bulunan Önal, aileye gerekli yardımın yapılması talimatı verdi.

        Kırıkkale Belediyesinin ihtiyaç sahibi vatandaşların her zaman yanında olduğunu belirten Önal, "Aileye geçmiş olsun ziyaretinde bulunduk. Çıkan yangında can kaybının olmaması en büyük tesellimiz. Acı ve mutlu günlerinde daima vatandaşlarımızın yanındayız." ifadesini kullandı.

        Ziyarette, CHP Kırıkkale İl Başkanı Onur Yüksel Bozdağ da yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Powell: Politikamızı ayarlama vakti geldi
        Powell: Politikamızı ayarlama vakti geldi
        KADES'i duyunca eşini defalarca bıçakladığı ortaya çıktı
        KADES'i duyunca eşini defalarca bıçakladığı ortaya çıktı
        İzmir'de metro çatlakları!
        İzmir'de metro çatlakları!
        23 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        23 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        8 yaşındaki Narin kaçırıldı mı? Kayıp kız çocuğu her yerde aranıyor
        8 yaşındaki Narin kaçırıldı mı? Kayıp kız çocuğu her yerde aranıyor
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        Türkiye İş Bankası Müzesi yeni yüzüyle kapılarını açıyor
        Türkiye İş Bankası Müzesi yeni yüzüyle kapılarını açıyor
        Kişi başı 800 lira: Koy, koyluktan çıktı vatandaşa yüzecek yer kalmadı
        Kişi başı 800 lira: Koy, koyluktan çıktı vatandaşa yüzecek yer kalmadı
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar
        Abdüllatif Şener'in oğlu için yeni gelişme
        Abdüllatif Şener'in oğlu için yeni gelişme
        Kahramanmaraş'ta bulundu... 2 bin 800 yıllık, 21 kilogram!
        Kahramanmaraş'ta bulundu... 2 bin 800 yıllık, 21 kilogram!
        Dünyanın ilk akciğer kanseri aşısı! Türkiye dahil 7 ülkede araştırmalar başlatıldı
        Dünyanın ilk akciğer kanseri aşısı! Türkiye dahil 7 ülkede araştırmalar başlatıldı
        Peker Açıkalın'dan haber var
        Peker Açıkalın'dan haber var
        Barıştılar
        Barıştılar
        Kaçtıları aracı Tekirdağ'da yaktılar!
        Kaçtıları aracı Tekirdağ'da yaktılar!
        Sağlıklı kilo vermek için 6 stratejik yöntem
        Sağlıklı kilo vermek için 6 stratejik yöntem
        Fenerbahçe'den Ansu Fati sürprizi
        Fenerbahçe'den Ansu Fati sürprizi
        Dursun Özbek'ten açıklamalar
        Dursun Özbek'ten açıklamalar
        Üniversiteler yapay zekaya hazır mı?
        Üniversiteler yapay zekaya hazır mı?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Kırıkkale'de park halindeki aracın üzerine ağaç devrildi
        Kırıkkale'de park halindeki aracın üzerine ağaç devrildi
        Kırıkkale'de başkalarına ait banka ve kredi kartlarıyla bahis oynayan şüphe...
        Kırıkkale'de başkalarına ait banka ve kredi kartlarıyla bahis oynayan şüphe...
        Kırıkkale'de 157 araç trafikten men edildi
        Kırıkkale'de 157 araç trafikten men edildi
        Kırıkkale'de 2 müstakil ev ile 1 odunluk yandı
        Kırıkkale'de 2 müstakil ev ile 1 odunluk yandı
        Kırıkkale'de çıkan yangında 2 evde hasar oluştu
        Kırıkkale'de çıkan yangında 2 evde hasar oluştu
        Ankara'da yaşlı kadının 5 milyonluk döviz ve ziynet eşyasını dolandıran şüp...
        Ankara'da yaşlı kadının 5 milyonluk döviz ve ziynet eşyasını dolandıran şüp...