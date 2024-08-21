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        Kırıkkale'de başkalarına ait banka ve kredi kartlarıyla bahis oynayan şüpheli yakalandı

        Kırıkkale'de başkalarına ait banka ve kredi kartlarını yasa dışı bahiste kullandığı belirlenen zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 15:34 Güncelleme: 21.08.2024 - 15:34
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        Kırıkkale'de başkalarına ait banka ve kredi kartlarıyla bahis oynayan şüpheli yakalandı
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        Kırıkkale'de başkalarına ait banka ve kredi kartlarını yasa dışı bahiste kullandığı belirlenen zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahisle mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

        Ekipler, H.M.K'nin güven sağladığı kişilerden ücret karşılığında kiraladığı banka ve kredi kartlarını yasa dışı bahiste kullandığını ve kiraladığı bir banka hesabında yaklaşık 850 bin lira tutarında işlem gerçekleştirdiğini tespit etti.

        Hesaptaki paraya bloke konuldu.

        Gözaltına alınan şüpheliye ait adreste yapılan aramada, çok sayıda dijital materyal, ruhsatsız tüfek, 5 fişek ve 3 bıçak ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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