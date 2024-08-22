Kırıkkale'de park halindeki aracın üzerine ağaç devrildi
Kırıkkale'de üzerine ağaç devrilen park halindeki araçta hasar oluştu.
Kırıkkale'de üzerine ağaç devrilen park halindeki araçta hasar oluştu.
Zafer Caddesi'nde park halinde bulunan 06 AZ 0298 plakalı hafif ticari aracın üzerine caddede bulunan bir ağaç devrildi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Bir süre ulaşıma kapatılan cadde, belediye ekiplerinin devrilen ağacı kaldırmasının ardından yeniden araç trafiğine açıldı.
Hafif ticari araçta da hasar oluştu.
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