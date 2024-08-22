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        Kırıkkale'de park halindeki aracın üzerine ağaç devrildi

        Kırıkkale'de üzerine ağaç devrilen park halindeki araçta hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 13:01 Güncelleme: 22.08.2024 - 13:01
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        Kırıkkale'de park halindeki aracın üzerine ağaç devrildi
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        Kırıkkale'de üzerine ağaç devrilen park halindeki araçta hasar oluştu.

        Zafer Caddesi'nde park halinde bulunan 06 AZ 0298 plakalı hafif ticari aracın üzerine caddede bulunan bir ağaç devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Bir süre ulaşıma kapatılan cadde, belediye ekiplerinin devrilen ağacı kaldırmasının ardından yeniden araç trafiğine açıldı.

        Hafif ticari araçta da hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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