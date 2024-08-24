Kırıkkale'de tır ile otomobil çarpıştı 6 kişi yaralandı

Otomobilde sıkışan bazı yaralılar, ekipler tarafından çıkarıldı.

Kazada tır sürücüsü ile otomobilde bulunan G.T. (52), İ.K.T. (18), A.T. (14), A.K.T. (12) ve M.T. (56) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

H.G. (40) idaresindeki 46 ABM 598 plakalı tır, Kırıkkale-Kulu kara yolu İlçe Devlet Hastanesi yakınlarında refüjden karşı şeride geçerek sürücüsünün kim olduğu öğrenilemeyen 36 AAK 701 plakalı otomobille çarpıştı.

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