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        Kırıkkale'de balkondan düşen görme engelli kişi öldü

        Kırıkkale'de evinin balkonundan düşen görme engelli kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 14:59 Güncelleme: 24.08.2024 - 14:59
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        Kırıkkale'de balkondan düşen görme engelli kişi öldü
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        Kırıkkale'de evinin balkonundan düşen görme engelli kişi yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göre, görme engelli H.A.U. (53), Güzeltepe Mahallesi Şehit Samet Aygar Sokak'taki apartmanın 5. katındaki balkondan düştü.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan H.A.U, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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