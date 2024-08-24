Kırıkkale'de balkondan düşen görme engelli kişi öldü
Kırıkkale'de evinin balkonundan düşen görme engelli kişi yaşamını yitirdi.
Kırıkkale'de evinin balkonundan düşen görme engelli kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, görme engelli H.A.U. (53), Güzeltepe Mahallesi Şehit Samet Aygar Sokak'taki apartmanın 5. katındaki balkondan düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan H.A.U, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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