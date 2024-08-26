Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 3 zanlı yakalandı
Kırıkkale'de polis ekipleri son bir haftada gerçekleştirdiği denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheliyi yakaladı.
Kırıkkale'de polis ekipleri son bir haftada gerçekleştirdiği denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheliyi yakaladı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 19-25 Ağustos'taki çalışmalarda asayiş olaylarına karıştıkları tespit edilerek yakalanan 187 zanlıdan biri tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem başlatıldı.
Çeşitli suçlardan 3 şüphelinin yakalandığı çalışmalarda, 4 bin 533 kişi ve 349 araç sorgulandı.
Çalışmalarda, ruhsatsız 8 tabanca ve 95 fişek ele geçirildi.
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