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        Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 3 zanlı yakalandı

        Kırıkkale'de polis ekipleri son bir haftada gerçekleştirdiği denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheliyi yakaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 16:43 Güncelleme: 26.08.2024 - 16:43
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        Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 3 zanlı yakalandı
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        Kırıkkale'de polis ekipleri son bir haftada gerçekleştirdiği denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheliyi yakaladı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 19-25 Ağustos'taki çalışmalarda asayiş olaylarına karıştıkları tespit edilerek yakalanan 187 zanlıdan biri tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem başlatıldı.

        Çeşitli suçlardan 3 şüphelinin yakalandığı çalışmalarda, 4 bin 533 kişi ve 349 araç sorgulandı.

        Çalışmalarda, ruhsatsız 8 tabanca ve 95 fişek ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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