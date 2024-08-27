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        Kırıkkale'de polise mukavemet, hakaret ve tehditte bulunan firari hükümlü yakalandı

        Kırıkkale'de çevreye rahatsızlık verdiği için kendisini uyaran 2 polis memuruna mukavemet, hakaret ve tehditte bulunan firari hükümlü gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 00:11 Güncelleme: 27.08.2024 - 00:11
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        Kırıkkale'de polise mukavemet, hakaret ve tehditte bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Kırıkkale'de çevreye rahatsızlık verdiği için kendisini uyaran 2 polis memuruna mukavemet, hakaret ve tehditte bulunan firari hükümlü gözaltına alındı.

        Zafer Caddesi'nde bir kişinin çevreye rahatsızlık verdiği ihbarı üzerine bölgeye yunus timleri sevk edildi.

        Alkollü olduğu değerlendirilen Y.O, ekibin uyarılarına rağmen çevreye rahatsızlık vermeyi sürdürdü, ardından müdahale edecekleri sırada 2 polis memuruna yumruk atarak mukavemette bulundu.

        Gözaltına alınan ve hakkında 4 ayrı suçtan arama kararı ile 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilen Y.O'nun emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Öte yandan, darp raporu alan polislerden birinin baş parmağında kırık olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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