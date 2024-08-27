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        GÜNCELLEME - Kırıkkale'de polise mukavemet, hakaret ve tehditte bulunan firari hükümlü tutuklandı

        Kırıkkale'de çevreye rahatsızlık verdiği için kendisini uyaran 2 polis memuruna mukavemet, hakaret ve tehditte bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan firari hükümlü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 00:11 Güncelleme: 27.08.2024 - 00:11
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        GÜNCELLEME - Kırıkkale'de polise mukavemet, hakaret ve tehditte bulunan firari hükümlü tutuklandı
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        Kırıkkale'de çevreye rahatsızlık verdiği için kendisini uyaran 2 polis memuruna mukavemet, hakaret ve tehditte bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan firari hükümlü tutuklandı.

        Zafer Caddesi'nde bir kişinin çevreye rahatsızlık verdiği ihbarı üzerine bölgeye yunus timleri sevk edildi.

        Alkollü olduğu değerlendirilen Y.O, ekibin uyarılarına rağmen çevreye rahatsızlık vermeyi sürdürdü, ardından müdahale edecekleri sırada 2 polis memuruna yumruk atarak mukavemette bulundu.

        Gözaltına alınan ve hakkında 4 ayrı suçtan arama kararı ile 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilen Y.O'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Y.O, çıkarıldığı hakimlikçe polise mukavemet suçu ve mevcut aranmaları dolayısıyla tutuklandı.

        Öte yandan, darp raporu alan polislerden birinin baş parmağında kırık olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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