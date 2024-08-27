Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli yakalandı
Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 10 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.
Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 10 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 20-26 Ağustos'ta sokakta uyuşturucu satanlara yönelik çalışma yürüttü.
Operasyonlarda, 66 sentetik hap ve 77,21 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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