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        Kırıkkale'de 6 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı

        Kırıkkale'de hakkında 6 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 17:01 Güncelleme: 28.08.2024 - 17:01
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        Kırıkkale'de 6 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı
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        Kırıkkale'de hakkında 6 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak, kullanmak" suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 2 ay hapis cezası bulunan K.P'yi yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Öte yandan, üzerinde 25,24 gram sentetik uyuşturucu ile yakalanan O.E.B. hakkında da adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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