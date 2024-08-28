Kırıkkale'de 6 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı

Öte yandan, üzerinde 25,24 gram sentetik uyuşturucu ile yakalanan O.E.B. hakkında da adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak, kullanmak" suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 2 ay hapis cezası bulunan K.P'yi yakaladı.

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