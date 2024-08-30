Büyük Zafer'in 102. yılı Kırıkkale'de törenlerle kutlandı

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marṣı'nın okunmasının ardından İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ayşe Yırtıcı tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunduğu tören, günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından sona erdi.

Kırıkkale'nin Karakeçili ve Bahşılı ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

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