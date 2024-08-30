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        Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı Avusturya vatandaşı Kırıkkale'de yakalandı

        Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Avusturya vatandaşı, Kırıkkale'de yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 12:55 Güncelleme: 30.08.2024 - 12:55
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        Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı Avusturya vatandaşı Kırıkkale'de yakalandı
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        Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Avusturya vatandaşı, Kırıkkale'de yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları şubeleri ekipleri, Avusturya'da uyuşturucu madde ticareti suçundan İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan H.C'yi Kırıkkale'de yakaladı.

        H.C, emniyetteki işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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