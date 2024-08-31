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        Karakeçili Ertuğrul Gazi'yi Anma Uluslararası Kültür Şenliği başladı

        Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde gerçekleştirilen 30. Karakeçili Ertuğrul Gazi'yi Anma Uluslararası Kültür Şenliği başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 22:02 Güncelleme: 31.08.2024 - 22:07
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        Karakeçili Ertuğrul Gazi'yi Anma Uluslararası Kültür Şenliği başladı
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        Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde gerçekleştirilen 30. Karakeçili Ertuğrul Gazi'yi Anma Uluslararası Kültür Şenliği başladı.

        Münir Karaloğlu Stadı'nda düzenlenen şenliğen ilk gününde çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi, ikramda bulunuldu.

        Açık havada sinema gösteriminin yapıldığı etkinlikte, mahalli sanatçılar, Şanlıurfa sıra gecesi ve halk oyunları ekibi ile TRT sanatçıları sahne aldı.

        Kaymakam İbrahim Ergin, şenliğin temel amacının kültürü, örf ve adetleri, gelenekleri yaşatmak, birlik ve beraberliği kaynaştırmak, akrabalık bağlarını pekiştirmek olduğunu söyledi.

        Şenliği kamu kaynağı kullanmadan Karakeçililerin desteğiyle düzenlediklerini belirten Ergin, vatandaşları yarınki etkinliklere davet etti.

        Etkinliklere, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Belediye Başkanı Hüseyin Özçelik, vatandaşlar ve çocuklar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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