Karakeçili Ertuğrul Gazi'yi Anma Uluslararası Kültür Şenliği başladı

Kaymakam İbrahim Ergin, şenliğin temel amacının kültürü, örf ve adetleri, gelenekleri yaşatmak, birlik ve beraberliği kaynaştırmak, akrabalık bağlarını pekiştirmek olduğunu söyledi.

Açık havada sinema gösteriminin yapıldığı etkinlikte, mahalli sanatçılar, Şanlıurfa sıra gecesi ve halk oyunları ekibi ile TRT sanatçıları sahne aldı.

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