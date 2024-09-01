Kırıkkale'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla konser düzenlendi

Kırıkkale Belediyesince 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında konser verildi.

Belediye Başkanı Ahmet Önal, Cumhuriyet Meydanı'ndaki konser öncesinde yaptığı konuşmada, Cumhuriyet kenti Kırıkkale'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı coşkuyla kutladığını belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle anan Önal, "Bugün birbirinden değerli sanatçılarımız var. Bizleri yalnız bırakmadılar. Gökhan Tombak, Murat Aslan, Serkan Akdemir ve Ankara Seymenler ekibine çok teşekkür ediyorum. Aramızda çok sevdiğim, hayranı olduğum, dinlemekten büyük keyif aldığım çok kıymetli sanatçımız Oğuz Aksaç'a selamlarımı ve saygılarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.