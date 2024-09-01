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        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

        Kırıkkale'de düzenlenen operasyonda 2 bin 800 sentetik hap ele geçirildi, 5 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2024 - 10:37 Güncelleme: 01.09.2024 - 10:42
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        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
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        Kırıkkale'de düzenlenen operasyonda 2 bin 800 sentetik hap ele geçirildi, 5 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, sokakta uyuşturucu satanların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda belirlenen adreslere yapılan operasyonda 2 bin 800 sentetik hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyet müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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