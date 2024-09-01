Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
Kırıkkale'de düzenlenen operasyonda 2 bin 800 sentetik hap ele geçirildi, 5 zanlı gözaltına alındı.
Kırıkkale'de düzenlenen operasyonda 2 bin 800 sentetik hap ele geçirildi, 5 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, sokakta uyuşturucu satanların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda belirlenen adreslere yapılan operasyonda 2 bin 800 sentetik hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyet müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.
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