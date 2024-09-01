Karakeçili Ertuğrul Gazi'yi Anma Uluslararası Kültür Şenliği konserle sona erecek

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesindeki 30. Karakeçili Ertuğrul Gazi'yi Anma Uluslararası Kültür Şenliği, ikinci gün etkinliklerinin ardından konserle sona erecek.

Şenliğin bugünkü etkinliklerinde ilçe merkezinden Münir Karaloğlu Stadı'na kadar Jandarma Genel Komutanlığı Mehter Takımı eşliğinde yürüyüş düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından Çelik Kanatlar Timi tarafından gerçekleştirilen "Üzüm Salkımı" gösterisi ile Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Takımı'nın seslendirdiği marşlar, törene katılanlar tarafından ilgiyle izlendi.

"Bu şenliği de bu birlik ve beraberliği pekiştirmek adına yapıyoruz. Yine Bilecik'te Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği üzere gönül köprüsünü oluşturmak adına yapılan bir şenlik. Mazideki kökünden gücünü almayan hiçbir milletin geleceğe yürümesinin imkan ve ihtimali yok. Yüce Türk milleti dünyaya nizam versin diye yaratılmış bir millettir, biz buna inanıyoruz. Bugün 7'den 77'ye herkes Ertuğrul, Osman ve Orhan dedesini anlayacak, 'onların kutlu yürüyüşünde gelecekte biz de o izde yürüyeceğiz, dünyaya da nizam vereceğiz' diyen evlatlarımızı hep beraber izleyeceğiz."

Türk milletinin en büyük özelliğinin birlik ve beraberliği olduğunu vurgulayan Makas, şöyle konuştu:

Vali Mehmet Makas, şenlikte yaptığı konuşmada, bu yıl 30'uncusunu düzenledikleri şenlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaymakam İbrahim Ergin ise "İlk kez 1994'te yapılan şenliğin bu yıl 30'uncusu, kaybetmediğimiz ve asla kaybetmeyeceğimiz, Yörük ruhuyla gerçekleştireceğimiz toy anlayışıyla ata sporlarımız, adetlerimiz, gelenek ve göreneklerimizin temsil ve anlatımlarıyla coşkuyla kutlanacaktır." diye konuştu.

Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal da Türk milletinin en önemli özelliğinin gücü, kuvveti ve cesareti olduğunu söyledi.

Türk milletinin bu gücü ve cesareti ataları ve dedelerinden aldığına dikkati çeken Önal, bu mirası yarın çocuklarına ve torunlarına da yaşatacaklarını dile getirdi.