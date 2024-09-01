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        GÜNCELLEME - Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı

        Kırıkkale'de düzenlenen operasyonda 2 bin 800 sentetik hap ele geçirildi, gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2024 - 20:29 Güncelleme: 01.09.2024 - 20:39
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        GÜNCELLEME - Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı
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        Kırıkkale'de düzenlenen operasyonda 2 bin 800 sentetik hap ele geçirildi, gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, sokakta uyuşturucu satanların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda belirlenen adreslere yapılan operasyonda, 2 bin 800 sentetik hap ele geçirildi, Y.C.A, M.S.B, R.Ş, Y.E.K. ve M.D. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.D, M.S.B. ve Y.C.A. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Diğer zanlılar ise serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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