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        Kırıkkale'de 20 bin makaron ve 40 litre etil alkol ele geçirildi

        Kırıkkale'de polis ekiplerince 20 bin boş makaron ve 40 litre etil alkol ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 10:08 Güncelleme: 03.09.2024 - 10:15
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        Kırıkkale'de 20 bin makaron ve 40 litre etil alkol ele geçirildi
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        Kırıkkale'de polis ekiplerince 20 bin boş makaron ve 40 litre etil alkol ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen adreslerde arama yaptı.

        Aramada, 20 bin boş makaron ve 40 litre etil alkol ele geçirildi.

        Gözaltına alınan N.G. ve H.C. hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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