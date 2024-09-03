Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Vural, Kırıkkale'de öğretmenlerle buluştu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Cevdet Vural, Kırıkkale'de okul yöneticileri ve öğretmenlerle bir araya geldi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Vural, beraberindeki İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Daire Başkanı Yasin Vural ve İl Milli Eğitim Müdürü Rıza Aydın'la TOKİ Şehit Nazir Elitok İlkokulu'nda düzenlenen programa katıldı.

Daha sonra kent merkezindeki bazı okullarda öğretmenlerle bir araya gelerek değerlendirmede bulunan Vural, ardından Kırıkkale Valiliği Konferans Salonu'nda düzenlenen "Köklerden Geleceğe" temalı Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Programı'na katıldı.