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        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Kırıkkale'de düzenlenen operasyonda 154 sentetik hap ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 14:53 Güncelleme: 03.09.2024 - 15:46
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        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Kırıkkale'de düzenlenen operasyonda 154 sentetik hap ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, sokakta uyuşturucu satanların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda belirlenen adreslere yapılan operasyonda 154 sentetik hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin 800 lira ele geçirildi.

        Gözaltına alınan E.E. ve A.B'nin emniyet müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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