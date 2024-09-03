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        Kırıkkale'de 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Kırıkkale'de hakkında kesinleşmiş 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 14:54 Güncelleme: 03.09.2024 - 14:54
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        Kırıkkale'de 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Kırıkkale'de hakkında kesinleşmiş 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçundan hakkında kesinleşmiş 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan A.B'yi yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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