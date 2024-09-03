Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Kırıkkale'de 40 bin makaron ele geçirildi

        Kırıkkale'de polis ekiplerince 40 bin boş makaron ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 17:07 Güncelleme: 03.09.2024 - 17:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırıkkale'de 40 bin makaron ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırıkkale'de polis ekiplerince 40 bin boş makaron ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen adreste 40 bin boş makaron ele geçirdi.

        Gözaltına alınan O.G. ve S.K. hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trabzonspor, Şenol Güneş'i resmen açıkladı
        Trabzonspor, Şenol Güneş'i resmen açıkladı
        "Teğmenlere hakaret kabul edilemez"
        "Teğmenlere hakaret kabul edilemez"
        Bahçeli'den kılıçlı yemin açıklaması
        Bahçeli'den kılıçlı yemin açıklaması
        3 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        3 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        Kayıp Narin bulundu mu? Bakan Tunç'tan yeni açıklama: Narin'in amcası neden tutuklandı?
        Kayıp Narin bulundu mu? Bakan Tunç'tan yeni açıklama: Narin'in amcası neden tutuklandı?
        Talu çifti için istenen ceza belli oldu!
        Talu çifti için istenen ceza belli oldu!
        Fransa bu davayı konuşuyor!
        Fransa bu davayı konuşuyor!
        Dow Jones’taki geleceği tehlikede!
        Dow Jones’taki geleceği tehlikede!
        Tuğba hemşirenin tüyler ürperten ölümü: Evlilik yıl dönümünde boğazı kesilmiş halde bulundu
        Tuğba hemşirenin tüyler ürperten ölümü: Evlilik yıl dönümünde boğazı kesilmiş halde bulundu
        TFF'ye 'yabancı' başvurusu!
        TFF'ye 'yabancı' başvurusu!
        Fenomenlere kara para davası: Dilan-Engin Polat çifti ile Nihal-Bahar Candan kardeşler hakim karşısına çıkıyor
        Fenomenlere kara para davası: Dilan-Engin Polat çifti ile Nihal-Bahar Candan kardeşler hakim karşısına çıkıyor
        Osimhen çılgınlığı!
        Osimhen çılgınlığı!
        Fransa'ya demir attılar
        Fransa'ya demir attılar
        Şüpheli ölüm
        Şüpheli ölüm
        Yol çalışmalarında bulundu! 2-5 milyon yıllık...
        Yol çalışmalarında bulundu! 2-5 milyon yıllık...
        Deniz taksi kaptanından bayıltan tekme!
        Deniz taksi kaptanından bayıltan tekme!
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Türkiye, BRICS'e katılacak mı?
        Türkiye, BRICS'e katılacak mı?
        Ağustos enflasyonu açıklandı
        Ağustos enflasyonu açıklandı
        Türkiye zenginler liginde!
        Türkiye zenginler liginde!

        Benzer Haberler

        Kırıkkale'de 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Kırıkkale'de 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Vural, Kırıkkale'de öğretmen...
        Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Vural, Kırıkkale'de öğretmen...
        Kırıkkale'de 20 bin makaron ve 40 litre etil alkol ele geçirildi
        Kırıkkale'de 20 bin makaron ve 40 litre etil alkol ele geçirildi
        Kırıkkale'de ağustosta 118 hükümlü ve şüpheli yakalandı
        Kırıkkale'de ağustosta 118 hükümlü ve şüpheli yakalandı
        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı (2)
        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı (2)