Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Kırıkkale'de gasp ve zorla senet imzalatma iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

        Kırıkkale'de cep telefonunu gasbettikleri kişiye zorla boş senet imzalattıkları öne sürülen 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 10:12 Güncelleme: 04.09.2024 - 10:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırıkkale'de gasp ve zorla senet imzalatma iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırıkkale'de cep telefonunu gasbettikleri kişiye zorla boş senet imzalattıkları öne sürülen 2 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, T.K, tanıdığı M.Ç. ile T.S'nin kendisini darbederek bıçak zoruyla para istediklerini, boş senede imza attırdıklarını ve cep telefonunu zorla aldıklarını öne sürerek, şüphelilerden şikayetçi oldu.

        Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince adresleri tespit edilen zanlılar yakalandı. Bu kişilerden söz konusu cep telefonu ve senet de ele geçirildi.

        Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Vaniköy'deki villada kaçak yapılar yıkılıyor
        Vaniköy'deki villada kaçak yapılar yıkılıyor
        "Enflasyonun ana eğiliminde kayda değer değişiklik yok"
        "Enflasyonun ana eğiliminde kayda değer değişiklik yok"
        Maduro'dan sürpriz hamle: Noel tarihini değiştirdi
        Maduro'dan sürpriz hamle: Noel tarihini değiştirdi
        İşte Osimhen transferinin perde arkası!
        İşte Osimhen transferinin perde arkası!
        "Çok üzgünüm"
        "Çok üzgünüm"
        Vatandaşın cebine kasko desteği
        Vatandaşın cebine kasko desteği
        Doğduğu topraklara dönüyor
        Doğduğu topraklara dönüyor
        Arjantin'de bir kent 'kendi para birimi'ni yarattı
        Arjantin'de bir kent 'kendi para birimi'ni yarattı
        Bu iller için sağanak yağmur uyarısı
        Bu iller için sağanak yağmur uyarısı
        Dilan Polat ve Engin Polat ile Candan kardeşler ilk kez hakim karşısında
        Dilan Polat ve Engin Polat ile Candan kardeşler ilk kez hakim karşısında
        TCMB Başkan Yardımcısı Karahan'dan enflasyon değerlendirmesi
        TCMB Başkan Yardımcısı Karahan'dan enflasyon değerlendirmesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Sisi ile görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Sisi ile görüşecek
        8 meslekte büyük değişim kapıda mı?
        8 meslekte büyük değişim kapıda mı?
        Fenerbahçe'den Medina için yeni hamle!
        Fenerbahçe'den Medina için yeni hamle!
        Android telefonlar hakkında bilmediğiniz 9 gerçek
        Android telefonlar hakkında bilmediğiniz 9 gerçek
        Baba-oğul silahlı saldırıda öldü!
        Baba-oğul silahlı saldırıda öldü!
        Fenerbahçe'den tarihi kar!
        Fenerbahçe'den tarihi kar!
        Yol çalışmalarında bulundu! 2-5 milyon yıllık...
        Yol çalışmalarında bulundu! 2-5 milyon yıllık...
        Kayıp Narin bulundu mu? Bakan Tunç'tan açıklama: Narin'in amcası neden tutuklandı? (Arama çalışmalarında son durum)
        Kayıp Narin bulundu mu? Bakan Tunç'tan açıklama: Narin'in amcası neden tutuklandı? (Arama çalışmalarında son durum)
        Otopsi raporu çıkmadı
        Otopsi raporu çıkmadı

        Benzer Haberler

        Kırıkkale'de 40 bin makaron ele geçirildi
        Kırıkkale'de 40 bin makaron ele geçirildi
        Kırıkkale'de 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Kırıkkale'de 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Vural, Kırıkkale'de öğretmen...
        Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Vural, Kırıkkale'de öğretmen...
        Kırıkkale'de 20 bin makaron ve 40 litre etil alkol ele geçirildi
        Kırıkkale'de 20 bin makaron ve 40 litre etil alkol ele geçirildi
        Kırıkkale'de ağustosta 118 hükümlü ve şüpheli yakalandı
        Kırıkkale'de ağustosta 118 hükümlü ve şüpheli yakalandı