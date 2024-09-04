Kırıkkale'de gasp ve zorla senet imzalatma iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı
Kırıkkale'de cep telefonunu gasbettikleri kişiye zorla boş senet imzalattıkları öne sürülen 2 zanlı tutuklandı.
Kırıkkale'de cep telefonunu gasbettikleri kişiye zorla boş senet imzalattıkları öne sürülen 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, T.K, tanıdığı M.Ç. ile T.S'nin kendisini darbederek bıçak zoruyla para istediklerini, boş senede imza attırdıklarını ve cep telefonunu zorla aldıklarını öne sürerek, şüphelilerden şikayetçi oldu.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince adresleri tespit edilen zanlılar yakalandı. Bu kişilerden söz konusu cep telefonu ve senet de ele geçirildi.
Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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