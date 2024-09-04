Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Kırıkkale'de engelli gencin polislik hayali gerçek oldu

        Kırıkkale'de polis olmayı ve üniforma giymeyi hayal eden 20 yaşındaki zihinsel engelli Caner Torlak, kendisine hediye edilen polis üniformasıyla bir süre temsili göreve çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 13:45 Güncelleme: 04.09.2024 - 13:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırıkkale'de engelli gencin polislik hayali gerçek oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırıkkale'de polis olmayı ve üniforma giymeyi hayal eden 20 yaşındaki zihinsel engelli Caner Torlak, kendisine hediye edilen polis üniformasıyla bir süre temsili göreve çıkarıldı.

        Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, engelli Caner ve ailesini Selim Özer Mahallesi'ndeki evlerinde ziyaret etti.

        Ziyarette, daha önce polis olmak istediğini söyleyen Caner'e polis kıyafeti hediye edildi. Ardından polislerin getirdiği pastadaki mumlara üfleyerek üniformayı giyen Caner, ekip aracıyla ilk görevine çıktı.

        Anne Dilek Torlak, gazetecilere yaptığı açıklamada, daha önce markete gelen bir polise çocuğunun da üniformaya karşı zaafının olduğunu söylediğini belirtti.

        Caner'in üniforma giyme hayalinin olduğunu anlatan Torlak, "Evladımız özel bir çocuk olduğu için üzülüyoruz. İki oğlum oldu, ikisi de engelli. Biri öldü, biri de Caner. Bundan dolayı hayalimizi gerçekleştirmek istedik. Allah razı olsun hayalimiz gerçekleşti. Polisler Caner'e üniforma getirdiler, en çok sevdiği şey. Teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

        Baba İdris Torlak da polislerin bugün tarif edilemeyecek mutluluk yaşattıklarını dile getirdi.

        Ekiptekilerin oğluna polis üniforması giydirdiklerini ifade eden Torlak, "Bizi de ziyaret edip çok mutlu ettiler. Oğluma pasta getirip kestiler. Allah hepsinden razı olsun. Tarifi yok bu mutluluğun. Devletimizin her zaman yanımızda olduğunu hissetmek gurur verici. Devletimize sonsuza kadar teşekkür ederiz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Ankara'da
        Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Ankara'da
        Evlilik yıl dönümünde boğazı kesilmiş halde bulunmuştu: Tuğba hemşirenin katili kim? Gözaltına alınan eşi serbest bırakıldı
        Evlilik yıl dönümünde boğazı kesilmiş halde bulunmuştu: Tuğba hemşirenin katili kim? Gözaltına alınan eşi serbest bırakıldı
        Adana'da korkunç cinayet! Sevgilisinin arkadaşları tarafından vahşice öldürüldü
        Adana'da korkunç cinayet! Sevgilisinin arkadaşları tarafından vahşice öldürüldü
        İşte Beşiktaş'ın Benfica'dan transferleri!
        İşte Beşiktaş'ın Benfica'dan transferleri!
        Roblox'tan Türkiye açıklaması!
        Roblox'tan Türkiye açıklaması!
        "Niyeti bu değildi"
        "Niyeti bu değildi"
        8 ayda 138 bin 158 kişi uçtu!
        8 ayda 138 bin 158 kişi uçtu!
        Milli atletin altın madalyası geri alındı
        Milli atletin altın madalyası geri alındı
        Lula da Silva'dan Musk'a: "Dünya tahammül etmek zorunda değil"
        Lula da Silva'dan Musk'a: "Dünya tahammül etmek zorunda değil"
        Dilan Polat ve Engin Polat ile Candan kardeşler ilk kez hakim karşısında
        Dilan Polat ve Engin Polat ile Candan kardeşler ilk kez hakim karşısında
        İçlerinden biri gelecekten geliyor! Peki hangisi?
        İçlerinden biri gelecekten geliyor! Peki hangisi?
        Az yerde bulunuyor... Biri Şanlıurfa'da! Koruma altına alındı
        Az yerde bulunuyor... Biri Şanlıurfa'da! Koruma altına alındı
        Tandır cinayetlerine bakanlık müdahil oluyor!
        Tandır cinayetlerine bakanlık müdahil oluyor!
        Hayvanlarını otlatan çoban buldu!
        Hayvanlarını otlatan çoban buldu!
        "Çok üzgünüm"
        "Çok üzgünüm"
        Android telefonlar hakkında bilmediğiniz 9 gerçek
        Android telefonlar hakkında bilmediğiniz 9 gerçek
        İşte Osimhen transferinin perde arkası!
        İşte Osimhen transferinin perde arkası!
        Vatandaşın cebine kasko desteği
        Vatandaşın cebine kasko desteği
        Vaniköy'deki villada kaçak yapılar yıkılıyor
        Vaniköy'deki villada kaçak yapılar yıkılıyor
        "Enflasyonun ana eğiliminde kayda değer değişiklik yok"
        "Enflasyonun ana eğiliminde kayda değer değişiklik yok"

        Benzer Haberler

        Kırıkkale'de gasp ve zorla senet imzalatma iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı
        Kırıkkale'de gasp ve zorla senet imzalatma iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı
        Kırıkkale'de 40 bin makaron ele geçirildi
        Kırıkkale'de 40 bin makaron ele geçirildi
        Kırıkkale'de 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Kırıkkale'de 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Vural, Kırıkkale'de öğretmen...
        Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Vural, Kırıkkale'de öğretmen...
        Kırıkkale'de 20 bin makaron ve 40 litre etil alkol ele geçirildi
        Kırıkkale'de 20 bin makaron ve 40 litre etil alkol ele geçirildi