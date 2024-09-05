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        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde jandarma ekiplerince 400 gram kubar esrar ve 6 kök kenevir ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 12:16 Güncelleme: 05.09.2024 - 12:18
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        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
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        Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde jandarma ekiplerince 400 gram kubar esrar ve 6 kök kenevir ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.

        Bahşılı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ç.T'nin (33) Karaahmetli köyündeki bağ evinde kenevir ekimi yaptığı ihbarı üzerine evde arama yaptı.

        Aramada ev ve eklentilerinde 400 gram kubar esrar ve 6 kök kenevir ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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