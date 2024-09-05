Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Aramada ev ve eklentilerinde 400 gram kubar esrar ve 6 kök kenevir ele geçirildi.

Bahşılı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ç.T'nin (33) Karaahmetli köyündeki bağ evinde kenevir ekimi yaptığı ihbarı üzerine evde arama yaptı.

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