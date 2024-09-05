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        Kırıkkale'de gümrük kaçağı sigara ve etil alkol ele geçirildi

        Kırıkkale'de 925 paket gümrük kaçağı sigara ve 20 litre etil alkol ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 16:35 Güncelleme: 05.09.2024 - 16:37
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        Kırıkkale'de gümrük kaçağı sigara ve etil alkol ele geçirildi
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        Kırıkkale'de 925 paket gümrük kaçağı sigara ve 20 litre etil alkol ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen adreste 925 paket gümrük kaçağı sigara ve 20 litre etil alkol ele geçirdi.

        Gözaltına alınan 2 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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