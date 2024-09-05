Kırıkkale'de tartıştığı eşini bıçakla yaralayan koca tutuklandı
Kırıkkale'de tartıştığı karısını bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı.
Kırıkkale'de tartıştığı karısını bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre M.A, Yenimahalle Mahallesi'nde tartıştığı eşi D.G'yi bıçakla yaralayarak kaçtı.
Hayati tehlikesi bulunmayan D.G, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Uzaklaştırma kararı olduğu belirlenen M.A, gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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