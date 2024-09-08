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        Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2024 - 09:33 Güncelleme: 08.09.2024 - 09:39
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        Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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        Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.

        M.B.T. idaresindeki 71 AAR 786 plakalı otomobil, Nene Hatun Caddesi'nde F.B'nin kullandığı 71 DU 773 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki M.Y.B. ve H.T, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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