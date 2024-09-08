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        Kırıkkale Valisi Makas'tan yeni eğitim öğretim yılı mesajı

        KırıkkaleValisi Mehmet Makas, 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2024 - 17:09 Güncelleme: 08.09.2024 - 17:09
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        Kırıkkale Valisi Makas'tan yeni eğitim öğretim yılı mesajı
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        KırıkkaleValisi Mehmet Makas, 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Makas, mesajında, geleceğimizin teminatı olan çocukların, bilgiye ve teknolojiye kolayca erişebildiği, hayallerini gerçekleştirebildiği bir ortamda yetişmelerinin en büyük temennileri olduğunu belirtti.

        Eğitimin sadece bilgi edinmek değil, aynı zamanda ahlaklı, milli ve manevi değerlere sahip bireyler yetiştirmek olduğunu vurgulayan Makas, şunları kaydetti:

        "Bu bilinçle hareket ederek öğrencilerimizin sadece akademik başarı değil, aynı zamanda iyi ahlak sahibi, vatanına milletine faydalı bireyler olarak yetişmeleri için de gayret göstermeliyiz.

        Aziz gençler, sizler bu milletin geleceğisiniz. Sizlerden beklenen, sadece derslerinizi başarılı bir şekilde tamamlamak değil, aynı zamanda milli ve manevi değerlerimize bağlı, topluma faydalı bireyler olmaktır. Unutmayın ki sizler bu toprakların yetiştirdiği nesillerin devamısınız. Büyük bir medeniyetin mirasçılarısınız. Bu mirası koruyacak ve geliştirecek nesil sizlersiniz."

        Velilerin, çocukların eğitiminde rolünün büyük olduğunu aktaran Makas, "Çocuklarınıza örnek olmalı, onların her zaman yanında olmalısınız. Unutmayın ki çocuklarınızın en büyük muallimi sizlersiniz. Bu duygu ve düşüncelerle yeni eğitim öğretim yılının ülkemize, milletimize ve tüm eğitim camiamıza hayırlar getirmesini temenni ederim. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, istiklal mücadelemizde canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnetlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

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