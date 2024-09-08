Kırıkkale'de tıra çarpan otomobildeki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı
Kırıkkale'nin Delice ilçesinde otomobilin tıra çarpması sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Kırıkkale'nin Delice ilçesinde otomobilin tıra çarpması sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
H.Y. idaresindeki 07 HS 640 plakalı otomobil, Kırıkkale-Samsun kara yolu Delice ilçesi yakınlarında C.H'nin kullandığı 76 AAV 763 plakalı tıra çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobil sürücü ile aynı araçtaki F.Y. (46), E.Y. (13) ve E.Y. (9) yaralandı.
Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan iki çocuğun hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.
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