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        Kırıkkale'de tıra çarpan otomobildeki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı

        Kırıkkale'nin Delice ilçesinde otomobilin tıra çarpması sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2024 - 19:55 Güncelleme: 08.09.2024 - 20:00
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        Kırıkkale'de tıra çarpan otomobildeki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı
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        Kırıkkale'nin Delice ilçesinde otomobilin tıra çarpması sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

        H.Y. idaresindeki 07 HS 640 plakalı otomobil, Kırıkkale-Samsun kara yolu Delice ilçesi yakınlarında C.H'nin kullandığı 76 AAV 763 plakalı tıra çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada otomobil sürücü ile aynı araçtaki F.Y. (46), E.Y. (13) ve E.Y. (9) yaralandı.

        Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan iki çocuğun hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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