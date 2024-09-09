Kırıkkale'de İlköğretim Haftası kutlandı

Kırıkkale'de İlköğretim Haftası dolasıyla tören düzenlendi.

Vali Mehmet Makas, Mehmet Uzelli İlkokulu'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Öğretmenlerin milli ve manevi değerlere bağlı, atasını, babasını ve ecdadını bilen, geçmişine sımsıkı sarılan evlatlar yetiştirmesini temenni eden Makas, "Kırıkkale'mizde 46 bin öğrencimize ve 4 bin öğretmenimize 251 okulda hizmet sunacağız. Öğretmen ve velilerimize başarı ve kolaylıklar, evlatlarımıza da zihin açıklığı diliyorum. Bugün ilk ders 'Çanakkale'den Gazze'ye Bağımsızlık Ruhu ve Vatan Sevgisi' üzerine kurgulanmış bir ders olacak." diye konuştu.