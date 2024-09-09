Kırıkkale'de asayiş olaylarına karışan 11 şüpheli tutuklandı
Kırıkkale'de çeşitli asayiş olaylarına karıştıkları tespit edilen 11 zanlı tutuklandı.
Kırıkkale'de çeşitli asayiş olaylarına karıştıkları tespit edilen 11 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 2-8 Eylül'deki çalışmalarda asayiş olaylarına karıştıkları tespit edilerek yakalanan 154 zanlıdan 6'sı işlemlerinin ardından tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem başlatıldı.
Çeşitli suçlardan aranan 13 şüphelinin yakalandığı ve 5'nin tutuklandığı denetimlerde, 4 bin 105 kişi ve 75 araç sorgulandı.
Faili meçhul 6 hırsızlık olayının aydınlatıldığı çalışmalarda, ruhsatsız 5 tabanca, tüfek ve 19 fişek ele geçirildi.
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