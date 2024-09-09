Kırıkkale'de asayiş olaylarına karışan 11 şüpheli tutuklandı

Çeşitli suçlardan aranan 13 şüphelinin yakalandığı ve 5'nin tutuklandığı denetimlerde, 4 bin 105 kişi ve 75 araç sorgulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 2-8 Eylül'deki çalışmalarda asayiş olaylarına karıştıkları tespit edilerek yakalanan 154 zanlıdan 6'sı işlemlerinin ardından tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem başlatıldı.

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