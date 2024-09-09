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        Kırıkkale'de polis ekipleri okulların çevresini denetledi

        Kırıkkale'de polis ekipleri, yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla okulların çevresinde ve işletmelerde denetim yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 16:14 Güncelleme: 09.09.2024 - 16:22
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        Kırıkkale'de polis ekipleri okulların çevresini denetledi
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        Kırıkkale'de polis ekipleri, yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla okulların çevresinde ve işletmelerde denetim yaptı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinasyonunda Millet Bulvarı Kırıkkale Lisesi çevresinde denetim yapıldı.

        Asayiş, trafik ve Toplum Destekli Polislik Şubesi ekiplerinin de katıldığı çalışmada kıraathane, internet kafe ve ganyan bayileri de denetlendi.

        Ekipler, okul çevresindeki bazı kişilerin de genel bilgi taramasını sorguladı.

        Eğitim süresince okul çevrelerinde denetimlerin devam edeceği belirtildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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