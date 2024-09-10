Kırıkkale'deki şok uygulamalarda ruhsatsız 2 tabanca ve fişek ele geçirildi
Kırıkkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen şok uygulamalarda ruhsatsız 2 tabanca ve 41 fişek ele geçirildi.
Kırıkkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen şok uygulamalarda ruhsatsız 2 tabanca ve 41 fişek ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 noktada yapılan şok uygulamalarda 233 kişi ve 33 araç sorgulandı.
Durdurulan 2 araçta ruhsatsız 2 tabanca ile 41 fişek ele geçirildi.
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