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        Kırıkkale'deki şok uygulamalarda ruhsatsız 2 tabanca ve fişek ele geçirildi

        Kırıkkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen şok uygulamalarda ruhsatsız 2 tabanca ve 41 fişek ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 10:00 Güncelleme: 10.09.2024 - 10:05
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        Kırıkkale'deki şok uygulamalarda ruhsatsız 2 tabanca ve fişek ele geçirildi
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        Kırıkkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen şok uygulamalarda ruhsatsız 2 tabanca ve 41 fişek ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 noktada yapılan şok uygulamalarda 233 kişi ve 33 araç sorgulandı.

        Durdurulan 2 araçta ruhsatsız 2 tabanca ile 41 fişek ele geçirildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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