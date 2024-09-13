Kırıkkale'de 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Bu kapsamda, "uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama", "hükümlü veya tutuklunun kaçması" ve "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet" suçlarından hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

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