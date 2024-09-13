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        Kırıkkale'de 8 bin dolu makaron gele geçirildi

        Kırıkkale'de polis ekiplerince 8 bin dolu makaron ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 13:29 Güncelleme: 13.09.2024 - 14:04
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        Kırıkkale'de 8 bin dolu makaron gele geçirildi
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        Kırıkkale'de polis ekiplerince 8 bin dolu makaron ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında bir araçta arama yaptı.

        F.K'ye ait araçta yapılan aramada 8 bin dolu makaron bulundu.

        Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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