Prag Büyükelçisi Feyzioğlu'ndan Vali Makas'a ziyaret
Prag Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Kırıkkale Valisi Mehmet Makas'ı ziyaret etti.
Prag Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Kırıkkale Valisi Mehmet Makas'ı ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Makas, Büyükelçisi Feyzioğlu ve beraberindekileri makamında kabul etti.
Misafirleriyle bir süre görüşen Makas, ziyarettin duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Ziyarette, iş insanı Ömer Gültekin ve avukat Görkem Alyanak de yer aldı.
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