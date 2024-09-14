Prag Büyükelçisi Feyzioğlu'ndan Vali Makas'a ziyaret

Ziyarette, iş insanı Ömer Gültekin ve avukat Görkem Alyanak de yer aldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Makas, Büyükelçisi Feyzioğlu ve beraberindekileri makamında kabul etti.

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