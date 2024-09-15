Kırıkkale'de şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Kırıkkale'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişi, hastaneye kaldırıldı.
Kırıkkale'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişi, hastaneye kaldırıldı.
T.T. yönetimindeki 32 LA 543 plakalı otomobil, Kırıkkale-Samsun kara yolunun Yukarı Mahmutlar köyü yakınlarında şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki O.T. ve Y.T, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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