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        Kırıkkale'de şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Kırıkkale'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişi, hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2024 - 13:00 Güncelleme: 15.09.2024 - 13:00
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        Kırıkkale'de şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        Kırıkkale'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişi, hastaneye kaldırıldı.

        T.T. yönetimindeki 32 LA 543 plakalı otomobil, Kırıkkale-Samsun kara yolunun Yukarı Mahmutlar köyü yakınlarında şarampole devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki O.T. ve Y.T, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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