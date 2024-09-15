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        Kırıkkale'de baraj gölünde mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

        Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesindeki Kapulukaya Baraj Gölü'nde mahsur kalan 2 kadın, ekiplerce kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2024 - 19:04 Güncelleme: 15.09.2024 - 19:09
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        Kırıkkale'de baraj gölünde mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
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        Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesindeki Kapulukaya Baraj Gölü'nde mahsur kalan 2 kadın, ekiplerce kurtarıldı.

        Alınan bilgiye göre, aileleriyle Karaahletli köyündeki Kapulukaya Baraj Gölü'ne pikniğe giden Fatmanur Uçan (23) ve Melike Azra Uçan (18), tekneyle göle açıldı.

        Bir süre sonra teknenin akıntıya kapılması sonucu gölde mahsur kalan kadınlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve Kırıkkale Belediyesi Su Altı Kurtarma ekipleri yönlendirildi.

        Gölde mahsur kalan 2 kadın, ekiplerin yardımıyla kıyıya çıkarıldı.

        Galeri
        Galeri

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