Kırıkkale'de baraj gölünde mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve Kırıkkale Belediyesi Su Altı Kurtarma ekipleri yönlendirildi.

Alınan bilgiye göre, aileleriyle Karaahletli köyündeki Kapulukaya Baraj Gölü'ne pikniğe giden Fatmanur Uçan (23) ve Melike Azra Uçan (18), tekneyle göle açıldı.

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