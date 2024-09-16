Kırıkkale'de asayiş olaylarına karışan 5 şüpheli tutuklandı

Ayrıca, çalışmalarda 6 tabanca ve 64 fişek ele geçirildi.

Çeşitli suçlardan aranan 12 şüphelinin yakalanarak adli işlem başlatıldığı denetimlerde, 4 bin 467 kişi ve 371 araç sorgulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 9-15 Eylül'deki çalışmalarda asayiş olaylarına karıştıkları tespit edilerek yakalanan 129 zanlıdan 5'i işlemlerinin ardından tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem başlatıldı.

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