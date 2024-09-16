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        Kırıkkale'de asayiş olaylarına karışan 5 şüpheli tutuklandı

        Kırıkkale'de asayiş olaylarına karıştıkları tespit edilen 5 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 10:32 Güncelleme: 16.09.2024 - 10:32
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        Kırıkkale'de asayiş olaylarına karışan 5 şüpheli tutuklandı
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        Kırıkkale'de asayiş olaylarına karıştıkları tespit edilen 5 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 9-15 Eylül'deki çalışmalarda asayiş olaylarına karıştıkları tespit edilerek yakalanan 129 zanlıdan 5'i işlemlerinin ardından tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem başlatıldı.

        Çeşitli suçlardan aranan 12 şüphelinin yakalanarak adli işlem başlatıldığı denetimlerde, 4 bin 467 kişi ve 371 araç sorgulandı.

        Ayrıca, çalışmalarda 6 tabanca ve 64 fişek ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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