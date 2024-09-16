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        Kırıkkale Belediyesi Kent Lokantası açıldı

        Kırıkkale Belediyesi Kent Lokantası hizmet vermeye başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 17:38 Güncelleme: 16.09.2024 - 17:42
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        Kırıkkale Belediyesi Kent Lokantası açıldı
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        Kırıkkale Belediyesi Kent Lokantası hizmet vermeye başladı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ankara Caddesi'ndeki lokantanın açılışında konuşan Belediye Başkanı Ahmet Önal, lokantada 4 çeşit yemeğin 60 lira olacağını belirtti.

        Vatandaşların coşku ve sevincinin kendisini daha çok cesaretlendirdiğini aktaran Önal, şunları kaydetti:

        "Görüyorum ki yalnız yürümüyoruz. Göreve geldiğimiz ilk günden beri nasıl vatandaşımıza dokunuruz, nasıl hizmet ederiz, problemleri ihtiyaçları nasıl çözeriz bunun gayreti içerisindeyiz. Vatandaşımızın sorunlarını, sıkıntıları ve karşılaştığı güçlükleri biliyoruz. Her gün daha çok çalışacağız, gerekirse uyumayacağız ve Kırıkkale'mizin problemlerini teker teker çözeceğiz."

        Yaklaşık 2 haftalık çalışmayla Kent Lokantasını açtıklarını ifade eden Önal, ekip arkadaşlarına teşekkür etti.

        Önal, açılışın ardından belediye başkan yardımcıları Ömer Eldemir ve Recep Sefer'le tezgaha geçerek müşterilere yemek ikram etti.

        Açılışa, CHP İl Başkanı Onur Yüksel Bozdağ, dernek ve Oda Başkanları ile vatandaşlar katıldı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri

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